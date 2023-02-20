"İstanbul’da yaşanacak depreme otomotiv sektörü de hazırlıklı değil"

Depreme dayanıklı konut ve işyeri yönünden halen çok büyük eksikleri olan İstanbul’un otomotiv tarafında da hazırlıksız olduğunu söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “İBB ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda iyi ihtimalle yaklaşık 50 bin binada ağır hasara yol açacağı deprem, birçok ulaşım sorununu da beraberinde getireceği gibi, direkt olarak otomobilleri, tüm ticari araçları, oto servislerini ve nihayetinde sigorta şirketlerini etkileyecek.

5 milyona yakın aracın olduğu metropolde 10 araçtan sadece 2’sinin kasko sigortası var. Yıkılacak, hasar görecek binalardan etkilenecek araçlar büyük bir ulaşım krizine sebep olabilir. Tamir edilecek durumda olan araçları onarabilecek servislerin de ayakta kalması şart. Hazırlıklı olmalıyız” dedi.