  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek
Aktüel

İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:20:59 -
İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay