İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Ali Yerlikaya açıkladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."

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