İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 3 kardeşten ikisi yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.

Hazal Usta ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki ikizler Muhammet-Elif Köken ve birlikte yaşadığı kişiden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür ile kalıyordu. Kadının birlikte yaşadığı Ali Öğündür ise cezaevindeydi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını, süt ve bez almaya gittiği bakkaldan eve dönen anne Hazal Usta fark etti. Annenin çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra içeri girdiklerinde 3 kardeşi birbirine sarılmış halde buldu. Çocuklar ağır yaralıydı.

Mahalle sakinlerinin araçlarıyla hastaneye kaldırılan kardeşlerden 3 yaşındaki Muhammet Köken ve 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anını anlatan çocukların halası İlknur Öğündür "Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik'' dedi.

Ağır yaralı olan 3 yaşındaki Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, "Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" dedi.

Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş için Yenidoğan Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, cezaevinde bulunan baba Ali Öğündür izinleri tamamlanmadığından katılamazken anne Hazal Usta ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

2 kardeşin cenazesi Yayla Mezarlığı'na defnedildi.