İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Boğazı ve çevresindeki yasaklı sularda kaçak midye avcılığını önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü.

Çalışmanın amacı, kaçak yollarla toplanan midyelerin piyasaya sürülmesini engellemek ve bu faaliyetleri yürüten şüphelileri tespit edip yakalamaktı.

339 BİN 930 LİRA CEZA

Fatih ve Sarıyer ilçelerindeki üç ayrı sahil şeridinde son 10 gün içinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Yakalanan bu kişiler hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten dolayı toplam 339 bin 930 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

2 TON 350 KİLO MİDYE DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

Polis ekiplerinin yakalanan kişilere ait adreslerde yaptığı detaylı aramalarda çarpıcı miktarda kaçak midye ve av malzemesi ele geçirildi:

2 ton 350 kilogram canlı midye

2 dalış tüpü, 1 regülatör

Yaklaşık 30 metre hortum ve halat

8 kilogram kurşun ağırlık, 90 boş çuval

Ele geçirilen canlı midyeler, ekosistemin korunması ve doğal yaşamın sürdürülmesi amacıyla yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.