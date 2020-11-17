İstanbul'da yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" denilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için eylem başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziksel takip sonrasında tespit ettikleri 46 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Silivri ilçesinde 46 adreste operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopterleri ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda evlerin çeşitli yerlerinde saklanan uyuşturucular ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının yakalandığı ve adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.