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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 24 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 24 gözaltı

Sarıyer merkezli 6 ilçede 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 24’ünü yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:23:29 -
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 24 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sarıyer merkezli 6 ilçede 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 24’ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 zanlının yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kendilerini “Sansar” ve “Kirve” grupları olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu madde satışının yanı sıra farklı konulardan da çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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