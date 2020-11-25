İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" denilen uyuşturucu tacirlerini tutuklamak için eylem başlattı. Ekipler, 13 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı bir operasyon düzenledi.
Farklı ilçelerde 16 adreste operasyon gerçekleştiren ekiplere özel harekat ekipleri de destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.