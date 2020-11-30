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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 25 kişiye ceza kesildi
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 25 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:01:44 -
İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 25 kişiye ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen 25 sürücünün 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-29 Kasım arasında kent genelinde düzenlediği trafik kontrollerinde 119 kişiye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanım testi uyguladı.

Teknik cihazlarla yapılan uyuşturucu testinin 25'i pozitif sonuç verdi. Ön testi pozitif çıkan sürücüler hakkında idrar ve kan numuneleri alınmak üzere adli işlem başlatıldı.

Alınan numuneler sonucunda uyuşturucu kullandığı kesinleşen sürücülere 20 ceza puanı işlemi uygulanırken 6 bin 33 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuldu.

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