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Ekonomi İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi! Karar verildi
Ekonomi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi! Karar verildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:05:00 -
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi! Karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklif edildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.

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