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Aktüel

İstanbul'da trafik kilitlendi

Hafta sonu uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yeniden trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün girişinde trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:31:00 -
İstanbul'da trafik kilitlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor.

İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 11, 08.30'da yüzde 15 olarak ölçüldü.

 

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