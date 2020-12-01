  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:28:05 -
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti.

Sürücülerin evrakına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

- Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, D-100 Karayolu Esenyurt mevkisinde uygulama noktası oluşturarak, toplu taşıma araçlarını denetledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Yolcular ve sürücüler, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...
Dünya

Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...

Mısırlı Arap gazeteci Sabır Meşhur, Avrupa'nın verdiği emirle Almanya ve Yunanistan tarafından Türk gemisine yapılan baskına tepki gösterere..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay