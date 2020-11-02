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Aktüel İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
Aktüel

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:19:18 -
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, kent genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti.

Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

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