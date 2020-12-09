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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kent genelinde 11 ilçede 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:17:35 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) – İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 11 ilçede önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başakşehir Güvercintepe’de bir adrese düzenlenen baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



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