  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da tehlikeli provokasyon! Sapkınlar köprüye bayrak astı
Gündem

İstanbul’da tehlikeli provokasyon! Sapkınlar köprüye bayrak astı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 16:20:00 -

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM Parti, İstanbul’da Haliç Metro Köprüsü’ne “trans bayrağı” olarak bilinen sapkınların leş bezini astı.

LGBT'nin en büyük destekçisi DEM Parti, sözde "Onur Haftası" kapsamında İstanbul’da Haliç Metro Köprüsü'ne bayrak asarak provokatif bir eyleme imza attı.

Skandal eylem büyük infiale neden oldu. Özellikle aile yapısının korunması gerektiğini savunan duyarlı kesimler, bu tür eylemlerin gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini belirterek, yetkilileri daha duyarlı ve tedbirli olmaya çağırdı.

Sosyal medyada birçok vatandaş, böylesi hassas konuların kamusal alanlarda dayatılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti. “Onur Haftası” adı altında yapılan bu tür eylemlerin toplumsal huzuru zedelediğini savunan vatandaşlar, bayrağın derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Haliç Metro Köprüsü’ne asılan bayrak, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük tepki çekti.

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı
Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

RTÜK'ten 'Gözümüz üzerlerinde' mesajı! Sert tepki gösterdi
RTÜK'ten 'Gözümüz üzerlerinde' mesajı! Sert tepki gösterdi

Aktüel

RTÜK'ten 'Gözümüz üzerlerinde' mesajı! Sert tepki gösterdi

Ukrayna askerleri LGBT'li genci gavur döver gibi dövdü!
Ukrayna askerleri LGBT'li genci gavur döver gibi dövdü!

Sosyal Medya

Ukrayna askerleri LGBT'li genci gavur döver gibi dövdü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23