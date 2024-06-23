İstanbul’da tehlikeli provokasyon! Sapkınlar köprüye bayrak astı

LGBT'nin en büyük destekçisi DEM Parti, sözde "Onur Haftası" kapsamında İstanbul’da Haliç Metro Köprüsü'ne bayrak asarak provokatif bir eyleme imza attı.

Skandal eylem büyük infiale neden oldu. Özellikle aile yapısının korunması gerektiğini savunan duyarlı kesimler, bu tür eylemlerin gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini belirterek, yetkilileri daha duyarlı ve tedbirli olmaya çağırdı.

Sosyal medyada birçok vatandaş, böylesi hassas konuların kamusal alanlarda dayatılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti. “Onur Haftası” adı altında yapılan bu tür eylemlerin toplumsal huzuru zedelediğini savunan vatandaşlar, bayrağın derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Haliç Metro Köprüsü’ne asılan bayrak, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük tepki çekti.