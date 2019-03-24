İstanbul'da tarihi gün! Cumhur İttifakı mitingi için tüm hazırlıklar tamam

İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar alana gelmeye başladı. Yenikapı'da alana 16 metre yüksekliğinde 145 metrekarelik dev bir platform kuruldu. Yenikapı mitingine, 2 milyondan fazla kişinin gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katılacağı miting için kurulan platformun üzerine led ekranlar kuruldu. Sahnenin rüzgardan etkilenmemesi için 100 tonun üzerinde su tankı ve metal ağırlık kullanıldı.

550 bin watt gücünde ses düzeni kuruldu

Miting alanında ses sistemi için 18 kule kuruldu.Toplam ses sisteminin 550 bin watt gücünde olduğu öğrenildi. Miting yapıldığı sırada herhangi bir aksaklık çıkmaması için 340 uzman teknik personel bulunurken, temizlik lojistik gibi hizmetler için ise 7 bin personel görevlendirildi.

Güvenliği 5 bin polis sağlayacak

Öte yandan mitingin güvenliğini ise 5 bin civarında polis sağlayacak. 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacak. Miting 18 kamerayla canlı olarak yayınlanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Miting alanın 2 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Ambulans, itfaiye araçları ve tuvaletler

Alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacak. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için çevrede ambulans yolları oluşturdu. Alanda tam donanımlı bir sahra hastanesi kuruluyor.

2 bin 840 metrekarelik çadırda bay-bayan mescidi, polis çadırları, sağlık-lojistik çadırları yer alacak. 5 itfaiye alanda hazır bulundurulacak. Katılımcılar için alanda mevcut tuvaletler ve standartlar mobil tuvaletlerinin yanı sıra 6 konteyner wc, 4 abdesthane, engelli wc kuruluyor. Alanda toplan 200'ün üzerinde tuvalet bulunacak.