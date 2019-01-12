İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin, Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığı tespit edildi.

Uzun süre takip edilen aracın Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durması üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.



Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaidelerden oluşan 138 tarihi eser ele geçirildi. Bunlarla ilgili S.K, Y.Ğ, S.Y. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.



