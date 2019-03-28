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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına dev operasyon! 836 adet tarihi esere el konuldu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik peş peşe 6 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda, yurt dışına satılmaya çalışılan 836 adet tarihi esere el konuldu.

28 Mart 2019 Perşembe 18:41
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına dev operasyon! 836 adet tarihi esere el konuldu

İstanbul'un 5 ilçesinde 6 ayrı tarihi eser operasyonu düzenlendi. Aralarında defineci ve antikacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınırken, yurt dışına satılmaya çalışılan 836 adet tarihi esere el konuldu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik peş peşe 6 ayrı operasyon düzenledi.

836 adet tarihi esere el konuldu

Düzenlenen operasyonda, aralarında antikacı ve definecilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yurtdışına kaçırılarak satılmaya çalışılan 836 adet tarihi esere el konuldu.

4 bin yıllık heykel ele geçirildi

Ele geçirilen eserler arasında, 4 bin yıllık mermerden yapılmış Kilia tipi ana tanrıça idolü de bulunuyor. Bu eserin bir benzeri ABD'deki ünlü bir müzayede salonunda 12.5 milyon dolara satılmıştı. Kültür Bakanlığı Anadolu'dan kaçırıldığı belirlenen bu eserin yeniden ülkemize getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:41
  1. İstanbul
  2. tarihi eser kaçakçılığı
  3. kaçakçılık operasyonu
  4. gözaltılar var

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