0553 313 94 23

İstanbul'da tapu verilecek yerler imar barışından yararlanlar tapularını ne zaman alacak?

İmar barışı tapuları ne zaman verilecek? Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım İstanbul’da tapu sorunu yaşayan vatandaşları son dakika tapu müjdesi verdi. Binali Yıldırım “Gecekondu olarak nitelendirilen arsalar üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.” dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:32
İstanbul'da tapu verilecek yerler imar barışından yararlanlar tapularını ne zaman alacak?

Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım İstanbul’da tapu sorunu yaşayan vatandaşları son dakika tapu müjdesi verdi. Binali Yıldırım “Gecekondu olarak nitelendirilen arsalar üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

İmar barışından faydalanlar tapularını nasıl alacak?

Binali Yıldırım’ın İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada, yıllardır, İstanbul da kangren olmuş hazine arsaları üzerinde yaşayan yüz binlerce kişiye Binali Yıldırım’dan çözüm müjdesi geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.

Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşehrilerimiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10’una çekeceğiz. Böylece hemşehrilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:32
  1. İstanbulda tapu verilecek yerler
  2. imar barışından yararlanlar tapularını ne zaman alacak?
  3. imar barışı tapuları ne zaman verilecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an kursları
    1. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    2. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    3. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    4. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    5. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    6. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    7. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    8. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    9. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    10. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    11. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    12. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    13. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    14. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    15. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    16. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    17. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    18. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    19. Terör propagandası yapan askerlere..
    20. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    21. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    22. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    23. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    24. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    25. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    26. Trabzon’da dere yataklarında ev..
    27. Nevşehir Belediyesi’nden genç..
    28. Kadın Emeği Festivali Sertab Erener..
    29. Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu..
    30. Mangal ve gece çalışma kolon kanseri..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!