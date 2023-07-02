  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Tüm dünya şaşkın

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Uzun kuyruklar halinde dönüyorlar! İstanbul'daki sakinlik son buluyor

Fransa'da olaylar büyüyor! Başbakan kriz merkezinde Marsilya yanıyor

İleri zekalılar! nakavt oldu… ‘İlk 500’de yokuz yandık bittik kül olduk’ edebiyatı!

Türk müteahhitlere teklif: Güney Afrika'yı inşa etmek için atağa geçti! Rekabeti alt üst edecek

Ekonomi edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun tatil masrafı dudak uçuklattı

20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı
Gündem İstanbul'da taksicilere ilişkin araştırma! İşte en çok şikayet edildikleri konular
Gündem

İstanbul'da taksicilere ilişkin araştırma! İşte en çok şikayet edildikleri konular

Yeniakit Publisher
2023-07-02 17:14:00 -
İstanbul'da taksicilere ilişkin araştırma! İşte en çok şikayet edildikleri konular

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUDES), İstanbul'daki taksicilere ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunu paylaştı. Buna göre kentteki taksiciler en çok yol beğenmeme konusunda şikayet edildi.

TUDES, 153 İhbar Hattı'na yapılan taksi şikayetleri üzerinde incelemede bulundu.

Yolcuların taksiler hakkında en çok nelerden şikayetçi olduğu araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Kentteki 18 bin 773 takside kayıtlı olan 45 bin 786 şoförle ilgili en çok şikayet, "yol ve yolcu beğenmeme" konusunda oldu.

Ocak 2022'den beri TUDES verilerine göre "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilenler arasına girdi.

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de Mayıs ve Haziran'da gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023'ün ilk altı ayına ilişkin şikayet konularının öne çıkanları şöyle:

Yol ve yolcu seçme: 18.079

Trafik kural ihlali: 3.644

Fazla ücret alınması: 3.026

Yolcuya kaba davranılması: 3.415

Yolcuyu uzak yoldan götürmek: 1.386

Kısa mesafe diye yolcu almama: 1.290

Taksimetre açılmaması: 712

Darp ve taciz: 652

Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü
Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü

Sosyal Medya

Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü

İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke
İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke

Yerel

İstanbul'un bitmek bilmeyen taksi sorunu! Esenler Otogarı'ndaki taksici şebeke

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'
Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

Sosyal Medya

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23