İstanbul'da taksicilere ilişkin araştırma! İşte en çok şikayet edildikleri konular

TUDES, 153 İhbar Hattı'na yapılan taksi şikayetleri üzerinde incelemede bulundu.

Yolcuların taksiler hakkında en çok nelerden şikayetçi olduğu araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Kentteki 18 bin 773 takside kayıtlı olan 45 bin 786 şoförle ilgili en çok şikayet, "yol ve yolcu beğenmeme" konusunda oldu.

Ocak 2022'den beri TUDES verilerine göre "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilenler arasına girdi.

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de Mayıs ve Haziran'da gerçekleşti.

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2023'ün ilk altı ayına ilişkin şikayet konularının öne çıkanları şöyle:

Yol ve yolcu seçme: 18.079

Trafik kural ihlali: 3.644

Fazla ücret alınması: 3.026

Yolcuya kaba davranılması: 3.415

Yolcuyu uzak yoldan götürmek: 1.386

Kısa mesafe diye yolcu almama: 1.290

Taksimetre açılmaması: 712

Darp ve taciz: 652