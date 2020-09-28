  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da "Suriyeli çocuk dilenci" operasyonu
Aktüel

İstanbul'da "Suriyeli çocuk dilenci" operasyonu

68 çocuk kurtarıldı, 24 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:15:27 -
İstanbul'da "Suriyeli çocuk dilenci" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip zorla dilendirdikleri öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda Suriye uyruklu 24 zanlı yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah 05.00 sıralarında Sultangazi'de 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 24 şüpheli yakalanırken 68 mağdur çocuk kurtarıldı.

Zanlıların, çocukları ailelerinden "kiralayarak" Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri, bazı adreslerde zorla tutarak kent genelinde dilendirdikleri belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada 250 bin lira, 100 dolar, 228,500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik
Dünya

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan tarafından yapılan açıklamada, tüm pozisyonları kaybettiklerini ve ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı