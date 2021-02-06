İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul su kesintileri: 6-7 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bazı ilçelerde su kesintisi devam ederken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
FATİH
Etkilenen Mahalleler: Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.02.2021 18:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.02.2021 16:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah,Ovayenice Mah,Çakıl Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah,Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Büyükçekmece-Çatalca İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 06.02.2021 15:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.