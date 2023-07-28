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Yaşam İstanbul'da su tüketimi rekor kırdı
Yaşam

İstanbul'da su tüketimi rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 01:02:00 -
İstanbul'da su tüketimi rekor kırdı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtildi.

İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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