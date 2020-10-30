İstanbul'da su kesinti listesi! İSKİ açıkladı
İstanbul’da bazı bölgelerde 30 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi
İlçe: Bağcılar
Bağcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sancaktepe mahallesi, Yavuzselim mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi ve Kemalpaşa mahallesinde 600 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Mahmutbey-Bağcılar 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması bulunuyor.
İlçe: Beykoz
Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çubuklu mahallesi ve Kavacık mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
İlçe: Kadıköy
Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kozyatağı mahallesi, Bostancı mahallesi ve 19 Mayıs mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.53’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
İlçe: Pendik
Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kaynarca mahallesi ve Doğu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.17’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.