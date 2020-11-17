İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir metin paylaşıldı. Bakan Koca, hastalığın yayılmasını engelleyen somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve büyükşehirlerimizde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte konuyla alakalı detaylar…

İstanbul’a kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Salgının erken dönemlerinde getirilen bazı kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündeminde yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay olmadığını ve salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Artışın İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek olduğunu söyleyen Bakan Koca, İstanbul'da durum kontrol altına alınmazsa salgın baş edilebilir olmaktan çıkacağını belirtmişti. Bakan Koca genel bir yasakla alakalı açıklamada bulunmadı.

İstanbul'a yasak geleceğine dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dün Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmediği takdirde hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiyesinde bulunuldu. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni önlemler ise bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı bildirildi.