İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte tüm dünyada vaka sayılarında artış görülüyor. Dün düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı konusu tekrardan gündemde yerini aldı. Video konferans olarak gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının gündeminde, yeni önlemler, eğitim, okulların tamamen açılıp açılmayacağı konuları oldu. merak edilen konulardan en önemlisi de ‘Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı’ sorusu oldu. Dolayısıyla bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararlar milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…
Dün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir metin paylaşıldı. Bakan Koca, hastalığın yayılmasını engelleyen somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve büyükşehirlerimizde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte konuyla alakalı detaylar…
İstanbul’a kısıtlama gelecek mi?
Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Salgının erken dönemlerinde getirilen bazı kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündeminde yer aldı.
Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay olmadığını ve salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Artışın İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek olduğunu söyleyen Bakan Koca, İstanbul'da durum kontrol altına alınmazsa salgın baş edilebilir olmaktan çıkacağını belirtmişti. Bakan Koca genel bir yasakla alakalı açıklamada bulunmadı.
İstanbul'a yasak geleceğine dair henüz net bir açıklama gelmedi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Dün Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmediği takdirde hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiyesinde bulunuldu. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni önlemler ise bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı bildirildi.