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Yaşam İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İstanbul’da kafeler restoranlar ne zaman açılır?
Yaşam

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İstanbul’da kafeler restoranlar ne zaman açılır?

1 Mart İstanbul’da normalleşme olacak mı? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. İllere göre belirlenene bir takvimle normalleşme adımları atılacak. Bu sebeple kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak ve takvim açıklanacak. Peki, İstanbul’da normalleşme olur mu? İstanbul’da kafeler açılır mı? İstanbul yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:07:00 -
İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İstanbul’da kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Koronavirüs salgını hareketli bir süreç ve kararlar vaka sayılarına göre belirleniyor. Bu sebeple artık kararlar illere göre verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantının ardında hangi illerde hangi adımlarının atılacağı açıklanacak. Peki, İstanbul’da yasaklar biter mi?

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İstanbul’da kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Koronavirüs yasakları 1 Mart’tan itibaren vaka sayılarına göre kaldırılacak. İstanbul’da normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Salgın sürecinde en çok vakanın görüldüğü illerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geldi. Son dönemde ise vaka sayıları Doğu Karadeniz’de artış gösterdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normalleşme süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Sevgili İstanbullular koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bugünlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: en düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” paylaşımını yaptı.

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