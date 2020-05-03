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Aktüel

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:45:44 -
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.


İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtti. Paylaşım şu şekilde:


"İstanbul’da 1-3 Mayıs’ta Sokağa Çıkma Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."

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