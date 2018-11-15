THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul'da soğuk havada üşüyen köpek havalimanına sığındı

Soğuk havada üşüyen köpek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik kontrol noktalarında bulunan klimanın altına yattı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:40
İstanbul'da soğuk havada üşüyen köpek havalimanına sığındı

Hava sıcaklığının düştüğü bugünlerde, soğuk havadan üşüyen bir köpek Sabiha Gökçen Havalimanının terminaline sığındı.

Akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı geliş katında bulunan güvenlik kontrol noktasının sıcak bölümü olan klimanın altına yatan köpeği gören yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Soğuktan titreyen köpeği gören bazı yolcular ise köpeği sevdiler.

Havalimanında görev yapan personeller köpeğin karnını doyururken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    1. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    2. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    3. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    4. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    5. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    6. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    7. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    8. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    9. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    10. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    11. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    12. Erdoğan 24 yıl önce işaret etmişti!..
    13. Brexit anlaşmasında tarih belli oldu
    14. James rekor kırdı Lakers kazandı!
    15. Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'yla gizli..
    16. Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu!..
    17. Kocaeli'de TIR özel halk otobüsüne..
    18. Gram altın piyasaya düşüşle başladı
    19. Melania Trump'ın uçakta kavga ettiği..
    20. İstanbul'da soğuk havada üşüyen köpek..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...