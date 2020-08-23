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Gündem İstanbul'da skandal görüntü! Haliç ve Boğaz'ın içler acısı hali böyle görüntülendi
Gündem

İstanbul'da skandal görüntü! Haliç ve Boğaz'ın içler acısı hali böyle görüntülendi

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da çevre felaketi yaşanıyor. Haliç ve Boğaz'ın rengi kirlilik nedeniyle değişirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanan felaketi hileli kamera çekimleri yaparak gizlemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:05:00 - 2020-08-23 18:05:54

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç ve Boğaz'da yaşanan kirliliği hileli kamera çekimleri yaparak saklamaya çalıştı. Yaşanan kirlilik felaketini fotoğraflar ve videolarla ortaya koyan Anadolu Ajansı hakkında açıklama yapan İBB Danışmanı Murat Ongun, "Sevgili Anadolu Ajansı veri akışınız durdu yine galiba. Bu video her geçen gün daha da canlanan Haliç'ten, belki yardımcı olur size" dedi.

Ongun'un paylaştığı görüntülerin kamera hilesi olduğu ve gerçeği yansıtmadığı yeni görüntülerle ortaya çıktı. Haliç'in kirli olduğuna dair 22 Ağustos 2020 tarihindeki çekilmiş görüntü de ise Haliç'in pislik içerisinde olduğu ispatlandı.

CHP'li İBB'nin Haliç'i temizlemek yerine, çekim hilelerine başvurması büyük tepkiyle karşılandı.

Üsküdar Selimiye Sahili de CHP'li İmamoğlu'nun beceriksiz ve işbilmez yönetimi nedeniyle yaşanan kirlilikten nasibini aldı. Çekilen görüntülerde lağım sularının sahili kapladığı görüldü. CHP'li İBB biyolojik atık tesisi yapmak yerine kirliliğin olmadığını sürekli tekrarlıyor. Öte yandan İstanbul'un Sarıyer ilçesinde de durum bundan farklı değil.

Sosyal medyadan tepki yağdı

İstanbul'a adeta can çekiştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

İşte İstanbul'daki çevre felaketinden yürek sızlatan görüntüler:

 

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