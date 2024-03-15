İstanbul'da sizi en çok rahatsız eden nedir? Murat Kurum'dan çarpıcı cevap

İstanbul'un sorunları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İBB adayı Murat Kurum, Akit TV'de açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklaması şöyle:

Böylesi büyük bir metropolde sürekli üretmeniz ve vatandaşın geleceği adına adım atmanız gereken bir şehir. Şehrin problemleri her geçen gün artıyor. Bugün İstanbul'un sorunlarına baktığımızda vatandaşların evden işe gitme gibi sorunları bulunuyor. Deprem korkusu diye de bir şey var. İstanbul'un bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Vatandaş bizden ne istiyor bunu etüt edip sorunları çözmek elzem. Vatandaşlarımız yaşadığı şehirde mutlu ve huzurlu olmalı. İstanbul'dan Anadolu'ya göç başladı. İstanbul'un nüfusu 16 milyon olsun eyvallah ama turist gelsin istihdam oluşsun. 3 sene bir kaldırım yapımı bitmez mi ya! Esnaflar kırgın! Bakan yok eden yok! Üniversite öğrencilerine bakıyorsunuz. vaat edilen indirimler yapılmamış.



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