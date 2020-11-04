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Aktüel İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:34:20 -
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerinde, 34 GAB 04 plakalı motosiklete bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan ve motosikletini sürmeye devam eden sürücü, taksi durağına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlatırken, açılan ateş sonucu taksi durağı ve önünde park eden taksinin de isabet aldığı öğrenildi.

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