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İstanbul'da silahlı kavga: 6 Yaralı

İstanbul Kağıthane'de 15 kişiden oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 04:48:00 -
İstanbul'da silahlı kavga: 6 Yaralı

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'de Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga'da gruptakilerden bazıları silahla ateş açtı bazıları ise bıçakla saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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