İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Kolay yoldan para kazanmak istermisiniz’ adı altında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 11 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" şeklinde mesajlar atarak ağlarını düşürdükleri kişileri dolandıran şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin gönderdikleri mesajlara yanıt veren kişileri, mobil banka bilgileri ve mobil kart bilgilerini ele geçirerek komisyon karşılığında kiralık hesap toplayarak dolandırdığı belirlendi. Şüpheli şahıslara 4 Mayıs’ta düzenlenen ilk operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların birlikte organize şekilde hareket ettikleri belirlenen diğer şahıslara yönelik 5 Mayıs’ta yapılan operasyonda ise 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve çağrı merkezi olarak kullandıkları adreste yapılan detaylı aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, 19 adet sim kart ve hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.