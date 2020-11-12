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Aktüel İstanbul'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Aktüel

İstanbul'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu

Sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:40:31 -
İstanbul'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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