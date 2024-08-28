  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Avrupa yakasında yollar göle döndü!
Gündem

İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Avrupa yakasında yollar göle döndü!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 12:20:15 - 2024-08-28 12:20:14

İstanbul’da başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oluyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin Avrupa Yakası’nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu. Yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

İç Anadolu Bölgesi felaketi yaşadı! Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu
İç Anadolu Bölgesi felaketi yaşadı! Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu

Gündem

İç Anadolu Bölgesi felaketi yaşadı! Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu

İstanbul'u sağanak vuracak! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı: Saat verdiler
İstanbul'u sağanak vuracak! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı: Saat verdiler

Gündem

İstanbul'u sağanak vuracak! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı: Saat verdiler

Meteoroloji'den il il şiddetli yağış ve rüzgar! Sağanak, sel, su baskını
Meteoroloji'den il il şiddetli yağış ve rüzgar! Sağanak, sel, su baskını

Gündem

Meteoroloji'den il il şiddetli yağış ve rüzgar! Sağanak, sel, su baskını

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23