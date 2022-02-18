İstanbul’da Saç Ekim Merkezlerinin Saç Ektirme Fiyatları Ne Kadar? En İyi Saç Ekim Merkezleri...

Milyonlarca kişi saç ekim merkezlerine yöneliyor. Peki ya saç ekim fiyatları ne alemde? Karar verilirken en çok önem verilen konulardan birisi de şüphesiz ki saç ekim fiyatları. Fiyatları etkileyen birçok faktör olsa da kliniğin kalitesi her şeyden önce geliyor ve maliyet danışan için ne kadar greft uygulaması yapılacağına da bağlı.

Bu haberde hangi saç ekim kliniklerini seçebileceğinizi, saç ekim fiyatlarını ve diğer detayları konuşuyor olacağız.

Kaynak:https://www.sacektirmefiyatlari.com/istanbul-en-iyi-sac-ekim-merkezleri-ve-sac-ektirme-fiyatlari/

En İyi Saç Ekim Merkezi ve Doktoru Hangisidir?

1- Este Favor Saç Ekim Merkezi

Este Favor Saç Ekim Merkezi, müşterilerine en yeni saç ekim teknolojilerini sunmakta ve dünya çapında lider saç ekim merkezleri arasına girmiş olmakla beraber Türkiye'de butik sağlık hizmeti anlayışının öncülerindendir. Kişiye özel VIP hizmeti sunarken en doğru planlamayı, doğal görünümü ve yüksek yoğunluklu saç ekimini garanti eder. Este Favor Saç Ekim Merkezi’nde saç ekimi fiyatlarını birçok faktör etkilemekle beraber genellikle saç ekim fiyatları, 8,000-14,000 TL arasında değişiklik gösterir.

2- Asmed Saç Ekim Merkezi

Ataşehir'de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en iyi saç ekim doktorlarının çalıştığı Asmed Saç Ekim Merkezi, başarılı operasyonlar sonucunda oldukça lider bir klinik haline gelmiş ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından yüzlerce kişiye kaliteli hizmet sunmaktadır. Klinikteki araçların son teknoloji olması, saç ekim merkezi ekibinin uzman olması gibi faktörler sayesinde Türkiye’nin ileri gelen merkezlerden biridir. Saç ekimi için 5.000 € ile 12.500 € arasında değişen fiyatları ile Asmed Saç Ekim Merkezi, danışanlarının hayallerindeki saçlara kavuşmasını sağlar. Mantıksal bir yaklaşımla birleştirilen bilim, evrimsel eğitim, hasta duyarlılığı, eğitim ve tam personel katılımı, ASMED'i diğer saç ekim merkezleri arasından öne çıkaran unsurlardır.

3- Este World Saç Ekim Merkezi

Este World Saç Ekim Merkezi, İstanbul'un Asya yakasında Üsküdar'da yer almaktadır. Avrupa'da olmasa da Türkiye'deki en büyük lazer epilasyon kliniklerinden biridir ve bir dizi başka estetik tedavi de sunmaktadır. Uluslararası grup Este World'ün bir parçası olarak klinikte uzmanlıkları medikal estetik, dermatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve diş hekimliği gibi disiplinlere uzanan yüksek vasıflı tıbbi personelden oluşan ekipler bulunmaktadır. Este World’de saç ekim fiyatlarına dair net bir limit koymamakta, danışanın analizi yapıldıktan ve kaç greft ekim yapılacağı belirlendikten sonra bir fiyatlandırma yapılmaktadır.

4- Doku Tıp Merkezi

Doku Tıp Merkezi, 2017 yılında kurulmuş olmasına rağmen, onlarca yıllık deneyime sahip bir sağlık tesisi olarak öne çıkmaktadır. Kurucusu Dr. Serkan Aygın, 1996 yılından bu yana edindiği kapsamlı deneyimle Doku Tıp Merkezi'nin temellerini atmış ve Türkiye'nin sağlık alanında edindiği engin deneyim ve bilgi birikimiyle desteklenen yüksek kalitede tıbbi bakımı, küresel bir ortamda hastalarına sunmaktır. Serkan Aygın, seçtikleri uzmanlık alanında uzun yıllardır çalışan yüksek nitelikli tıp uzmanlarını bir araya getirerek Doku Tıp Merkezi'ni kurmuştur. Doku Tıp Merkezi, Türkiye'nin tıp alanındaki kapsamlı bilgi birikimini hem vizyon hem de kurumsal deneyim anlamında küresel platforma taşımayı hedeflemektedir. Doku Tıp Merkezi, Dr. Serkan Aygın önderliğinde sunulan saç ekimi hizmetlerinin yanı sıra medikal estetik ve kozmetik cerrahi alanlarında da sağlık hizmetleri vermektedir. Doku Tıp Merkezi, danışana gereken greft sayısına bakarak fiyat hakkında bilgilendirme yapar.

5- Esthetica Saç Ekim Merkezi

Esthetica Saç Ekim Merkezi, JCI Sertifikalı olup uygun fiyata kaliteli hizmet sunan bir klinik olmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük hastanesinde yer almaktadır. Saç ekim merkezi, yılların verdiği tecrübe ve uzman kadrosu ile dünya standartlarında hizmet vermektedir. Danışanlarının hayallerindeki saçlara kavuşması için elinden geleni yapmaktadır. Estheetica, hastalarının ihtiyaç ve isteklerini ön planda tutar ve muayene aşamasında kişiye özel tedaviler geliştirir. Saç ekim fiyatlarına bakacak olursak, saç dökülmesi tipi göz önüne alınarak genellikle 1500€'dan 2300€'ya kadar bir ücret çıkartılır. Ancak net bir fiyat bilgisi ancak danışanın analizinden sonra verilebilir.

Saç Ektirme Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

1) Saçsız bölgenin boyutu: Saç ekimi fiyatı, saç dökülme düzeyi ve saçsız alanın miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Küçük kel alanlar, geniş alanlara göre daha az maliyetli olacaktır.

2) İhtiyacınız olan greft sayısı: Eğer saçsız bölgeniz genişse bölgeyi kapatmak için çok daha fazla greft gerekir. Her insanın ihtiyaç duyduğu greft sayısı, kellik oranı, gerekli saç yoğunluğu ve saç özellikleri (kıvırcık veya düz) gibi farklı faktörlere bağlıdır.

3) Nakil yöntemi: FUE ve FUT olmak üzere iki ana işlem tekniği vardır. FUE işleminde her bir saç kökü tek tek alınır. Öte yandan FUT yönteminde tek seferde birçok greft alınabilir. Dolayısıyla FUE yönteminin maliyeti FUT yöntemine göre daha yüksektir.

4) Operasyon Sayısı: Saç ekimi operasyonlarının çoğu tek seansta yapılır ancak saçsız bölgeniz geniş ise birden fazla operasayon yapılması gerekir.

5) Cerrahın Deneyimi: En iyi, yeteneği ve tecrübesi yüksek cerrahı tercih ederseniz, operasyon maliyeti diğerlerine göre daha yüksek olacaktır. Çoğu yüksek ücretlerle tıbbi konsültasyon sağlar. Başarılı bir operasyon gerçekleştirme konusunda itibar sahibi olan cerrah, mükemmel operasyon sonuçları sağlayacaktır.

6) Saç ekim kliniğinin popülaritesi: Saç ekim kliniğinin itibarı diğerlerinden daha yüksek olduğunda, genellikle daha fazla ücret talep edilir.

7) Kliniğin yeri: Saç ekimi ameliyatı kliniğin konumundan etkilenir. Bazı klinikler ek hizmetler sunar. Örneğin ameliyat süreci ve iyileşme sürecinde otel hizmeti verebilirler. Dolayısıyla bu avantajlar talep edilen ücreti değiştirecektir.

Saç Ekimi Greft Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?

Saç ekiminde kullanılan greft sayısına göre danışana genel bir fiyat bilgisi verilebilir. Klinik, greft başına bir ücret belirler ve kaç greft gerektiğine göre toplam maliyet hespalanır.

En İyi Saç Ekim Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

En iyi saç ekim sonuçlarına ulaşmak için klinik seçimi oldukça önemlidir. Klinikteki doktorların deneyimi, ekibin çalışkanlığı ve kullanılan teknolojik aletler saç ekim operasyonu başarısında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Saç Ekimi Sonrası Neye Dikkat Edilir?

Saç ekimi sonrasında uygulamanın yapıldığı alana oldukça özen gösterilmeli, danışan dengeli beslenmeli ve ağır aktivitelerden kaçınmalıdır.

Özetle Fiyatı etkileyen en temel faktör, tercih ettiğiniz saç ekimi tekniğinin ne olduğudur. Örneğin birçok klinikte DHI daha fazla zaman aldığı ve teknik olarak zahmetli olduğu için diğer tekniklere göre daha pahalıdır. Bazı durumlarda FUE veya DHI fiyatı bile geleneksel tekniğin neredeyse iki katına ulaşmaktadır. Ancak kısa iyileşme süresi ve daha esnek tasarım seçenekleri ile FUE ve DHI hastalar için çok daha avantajlıdır. 1-5 arası kıl içeren deri parçasına greft denir. Çoğu doktor ve klinik, saç ekimi fiyatının ekilecek greft sayısına göre değiştiğini söylüyor. Evet, fiyatlandırma genellikle ekilen greft başına yapılır. Bu nedenle fiyatlar kişiye göre değişmektedir. Tam fiyat kişinin muayenesinden sonra belirlenir.

Burada yazan fiyatlar merkezlerin güncel zamlarını kapsamaz ve fiyatlar muayenelerden sonra değişebilir. Bu yüzden saç ekim merkezleri ile iletişime geçilmesi önerilir.