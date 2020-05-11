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Aktüel

İstanbul'da restoran yangını

Yeniakit Publisher
2020-05-11 03:21:12 -
İstanbul'da restoran yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.


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