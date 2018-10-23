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İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 170 kilometre

Düne kadar 160,5 kilometre uzunlukta olan İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu, Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe kısmının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 170 kilometreyi buldu.

23 Ekim 2018 Salı 10:58
İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 170 kilometre

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe kısmının hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 170 kilometreyi buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü ve 284,7 kilometre uzunluğundaki projelerin bitirilmesiyle raylı sistemin uzunluğu 2022'de 455,7 kilometreye çıkacak. Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki mevcut raylı sistem hatlarının uzunluğu düne kadar 160,5 kilometreydi ve bu hatlarda 162 istasyonda yolculara hizmet veriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının 9,5 kilometreyi bulan ikinci etabının hizmete alınmasıyla raylı sistem uzunluğu 170 kilometreye ulaşırken, istasyon sayısı ise 169 oldu.

2020 yılı sonunda 284 kilometre olacak

İstanbul’da halihazırda hizmet veren raylı sistemin yanı sıra inşaatı devam eden projeler de bulunuyor. Yürütülen raylı sistemin uzunluğu, 284,7 kilometre. Bu hatların da 2020 yılı sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.  Bunların arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapımını sürdürdüğü 63 kilometre uzunluğunda, Marmaray ile entegrasyonu sağlanacak Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattı da bulunuyor. Kimisi 2018 sonunda kimisi de 2022’de hizmete açılacağı planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle İstanbul’da raylı sistemin uzunluğu 455,7 kilometreyi bulacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:58
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  2. Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  5. raylı sistem
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Marmaray
  8. Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattı

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