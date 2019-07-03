İstanbul'da ralli heyecanı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 40. İTO İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (ISOK) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ana sponsorluğunda yapılacak organizasyona 54 araç ve 108 sporcu katılacak.

6 Temmuz Cumartesi günü 12.30'da Via Port Marina'dan başlayacak seremoni startının ardından ekipler, Şile'ye bağlı Ballıca, Göçbeyli, Oruçoğlu ve Bıçkıdere köyleri çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 237,73 kilometreyi geride bırakacak. İlk gün dördü özel biri seyirci olmak üzere beş etap koşulacak.

Yarışın ikinci gününde ise toplam 112,18 kilometrelik bölüm geçilecek. İlk kısımda iki, ikinci kısımda üç özel etabın geçileceği son gün yarışlarında toplamda 53,79 kilometrelik beş özel etabı tamamlayacak. Genel klasman ve sınıflarında ilk üçe giren ekipler, Intercity İstanbul Park'taki finiş noktasında İTO İstanbul Rallisi'ni noktalayacak.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren İstanbul Rallisi'ne Budget, Otokoç 2. El, Ford Otosan, Via Port Marina, Intercity İstanbul Park, Sardunya, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Fora Araç Takip Sistemleri, Auto Club, Power FM, Tuzla Belediyesi ve Spor Toto destek olacak.



