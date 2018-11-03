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İstanbul'da PKK'ya operasyon!

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:22
İstanbul'da PKK'ya operasyon!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos’ta Tunceli'de etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun üzerinde bulunan dokümanlardaki bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da örgüt adına faaliyette bulunup geçmiş dönemlerde de örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Ekipler, eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:22
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