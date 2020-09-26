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Aktüel İstanbul’da PKK operasyonu: 7 gözaltı
Aktüel

İstanbul’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:54:00 -
İstanbul’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da PKK / KCK terör örgütüne yönelik İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK / KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre ve önleme çalışmaları kapsamında şehrin farklı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital malzeme ve organizasyon belgelerine el konuldu.

Zanlıların Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği ve kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

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