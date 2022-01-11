İstanbul'da pitbull dehşeti... Ölümden döndü

Sultangazi'de, motosikletli kurye, köpeklerin kovalaması sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Cebeci Mahallesi meydana geldi. Mahallede aralarında pitbull cinsi köpeklerin de bulunduğu başıboş köpeklerin artması vatandaşlar tedirgin etmeye başladı.

Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeki motosikletli kuryeyi pitbull cinsi köpeğin de olduğu iki köpek kovalamaya başladı. Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklar atlattığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, mahallede esnaflık yapan Ozan Göktepe, "Gaziantep'de bir çocuk pitbull köpeklerin saldırısına uğramıştı. Geçtiğimiz haftalarda da ilçemizde benzer bir durum yaşanmış iki kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine tehlikeli ırk diye bilenen köpeklerle ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelgenin yayınlaması sonrası sokaklarda çok sayıda başıboş pitbull cinsi köpek görmeye başladık. Bizde köpekleri seviyoruz ama bunlar tehlikeli ırk. Ne kadar kötü eğitilirlerse o kadar sıkıntı oluyor. Sokağa atılınca daha tehlikeli oluyorlar. Geçen gün bir motosikletli kuryeyi köpekler kovaladı. Kurye kaza yaptı. Kuryenin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu bölgede özellikle saldırgan dediğimiz köpekle çok fazla var" diye konuştu.