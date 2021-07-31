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Yaşam İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı?
Yaşam

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı?

İstanbul'da mesire piknik alanlarına gitmek yasak mı? Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar ardında derin acılar bırakırken pek çok kentte ormanlık alanlara giriş konusunda kararlar alındı. Peki, İstanbul'da ormana gitmek yasak mı? Piknik yapmak ne zamana kadar yasak? Ormanda mangal yakmak yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:04:00 -
İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı?

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Pek çok ilde çıkan orman yangılarının ardından piknik alanlarına giriş yasaklandı. Peki, İstanbul’da ormana gitmek yasak mı? Ormanda piknik yapmak yasaklandı mı?

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul için alınan kararları açıkladı. Ulu, "Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır" dedi.

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