Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Pek çok ilde çıkan orman yangılarının ardından piknik alanlarına giriş yasaklandı. Peki, İstanbul’da ormana gitmek yasak mı? Ormanda piknik yapmak yasaklandı mı?

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul için alınan kararları açıkladı. Ulu, "Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır" dedi.