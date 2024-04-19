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Gündem İstanbul’da Boğa koşusu, bu yolları trafiğe kapatacak!
Gündem

İstanbul’da Boğa koşusu, bu yolları trafiğe kapatacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:49:00 - 2024-04-19 15:07:47
İstanbul’da Boğa koşusu, bu yolları trafiğe kapatacak!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Kapatılacak Yollar

Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Güzergahlar

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Nuhkuyusu Caddesi

Gümüşyolu Caddesi

D-100 Karayolu

Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi

Hakimiyeti Milliye Caddesi

Halk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Dr. Fahri Atabey Caddesi

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