İstanbul'da park halindeki otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 HU 9051 plakalı otomobil, Halkalı Gümrük Yolu üzerinde park halindeki 34 CRF 309 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.