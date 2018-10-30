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İstanbul'da otomobil galerisine silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil galerisine motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı. İşyerinde bulunan 1 kişi ayağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

30 Ekim 2018 Salı 15:49
İstanbul'da otomobil galerisine silahlı saldırı

Florya Şenlikköy'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti:

Motosiklet ile bir otomobil galerisine gelen ve bir süre bekleyen iki kişiden biri, tabancasıyla galeriye peş peşe ateş etti. Daha sonra iki saldırgan, aynı araçla olay yerinden kaçarken, galeride çalışan Kutay Tolga Aydoğan ayağından hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de, saldırganları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntülerde, motosikletli iki kişi galerinin önüne gelmesi, sürücünün arkasında bulunan kişinin silahıyla galeriye ateş açması ve ardından kaçmaları yer alıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:49
  1. İstanbul
  2. Oto galerisi
  3. silahlı saldırı

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