İstanbul'da otomobil dereye düştü! Sürücüsü yaralandı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Ayamama Deresi’ne düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza, Küçükçekmece’ye bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 34 UH 4480 plakalı otomobil, Ayamama Deresi üzerindeki çıkmaz yola girmek istediği sırada kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, ardından dereye savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilden ekiplerin müdahalesiyle çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.