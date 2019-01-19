İstanbul'da otobüs faciası! Yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrildi. Olayda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:37
Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.
Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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