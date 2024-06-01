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Gündem İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi
Gündem

İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 05:58:00 -
İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli bir kişi, otele pimi çekilmemiş el bombası attı. Atılan el bombası patlamazken, otelde bulunan bir kişi saldırgana silahla karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını attı.

Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Motosikletli saldırganın otelin önüne gelip bir süre burayı gözetlemesi, ardından motosikletle tur atıp elindeki bombayı otele doğru atıp kaçması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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