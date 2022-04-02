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Aktüel İstanbul'da orman yangını
Aktüel

İstanbul'da orman yangını

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 22:17:00 -
İstanbul'da orman yangını

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başıbüyük Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İki dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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